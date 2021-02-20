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  3. Aslan kükredi! Deplasmanda 3 puanı daha kaptı

Aslan kükredi! Deplasmanda 3 puanı daha kaptı

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Emre Kılınç'ın attığı gol ile Galatasaray 1-0 kazanarak puanını 54'e çıkardı.

Aslan kükredi! Deplasmanda 3 puanı daha kaptı

Bahçeşehir Okulları'nın Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.  Aytemiz Alanyaspor ile Galatsary arasında geçen müsabakada Emre Kılınç'ın attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti.

Ligde geride kalan 25 haftalık süreçte 24 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı lider takım, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

MAÇIN YILDIZI EMRE KILINÇ OLDU

Mücadelenin ilk yarısının 18. dakikasında Sarı Kırmızılı takımdan Emre Kılınç'ın attığı gol ile maçın yıldız ismi oldu. 

Bu akşam gerçekleşen karşılaşmanın ardından lider takım ise puanını 54' çıkararak 26 haftayı da liderliğine devam etti.

Aslan kükredi! Deplasmanda 3 puanı daha kaptı

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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