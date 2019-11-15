Aslan Park ve Timsah Park’tan öğrencilere sömestr müjdesi

Kurumsal Haberler- Tuzla Viaport Marina'da yer alan Aslan Park ve Timsah Park, tüm öğrenci ve velilere ara tatil hediyesi hazırladığını duyurdu. Kampanya kapsamında, ziyaretçiler bu iki yere tek biletle giriş yapabilecek.

Bu yıl ilk kez uygulanacak iki ara tatil uygulaması sayesinde öğrenciler fazladan tatil yapma şansı elde etti. Viaport yönetimi de Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Timsah Park'ta tek bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Böylelikle 15–25 Kasım tarihleri arasında bu iki projeye gelen ziyaretçiler, Aslan Park ve Timsah Park'a tek biletle giriş yapabilecekler. Bilet fiyatı ise çocuk 59 TL, yetişkin 69 TL olarak belirlendi.

KÖPEKBALIKLARI VE TİMSAHLAR BİR ARADA

Türkiye'nin ilk egzotik sualtı parkı olarak hayata geçirilen Timsah Park, içinde bulundurduğu canlı popülasyonu ile dünyada sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösteriliyor. Canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken Timsah Park, Türkiye'de köpek balıklarını, timsahları, su samurlarını ve on binlerce farklı deniz canlısının bir arada görülebileceği tek yer olarak öne çıkıyor. Elle balık, kaplumbağa, kuş ve vatoz besleme imkanı da sunan Timsah Park, öğrencileri ve ailelerini bekliyor. Ara tatil döneminde Timsah Park'a gelen ziyaretçiler bir alana bir bedava kampanyası sayesinde Timsah Park biletleriyle Aslan Park'a da giriş yapabilecekler.

BEYAZ ASLANLAR, ASLAN PARK'TA

Leopardan Aslana, Kara Panterden Kaplana, Servalden Vaşağa kadar onlarca büyük kedi türüne ev sahipliği yapan Aslan Park, bambaşka bir deneyim fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz ayarda 4 tanesi Türkiye'ye getirilen ve dünyada sadece 30 tane kaldığı bilinen Beyaz Aslanlar da Aslan Park'ın misafirleri arasında yer alıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üremesini de amaçlayan Aslan Park, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen 3 yavru Bengal Kaplanı, 2 kara kulak ve 1 aslanla kedi popülasyonun artmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermişti. Ara tatil döneminde Aslan Park'a gelen ziyaretçiler bir alana bir bedava kampanyası sayesinde Aslan Park biletleriyle Timsah Park'a da giriş yapabilecekler.

Kaynak: DHA