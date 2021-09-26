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Aslan Payı ne demek, TDK'ya göre Aslan Payı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aslan Payı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aslan Payı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aslan Payı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aslan Payı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aslan Payı ne demek, TDK'ya göre Aslan Payı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aslan payı ne demek? Aslan payı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aslan payı kelimesi. Peki aslan payı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aslan payı nedir, aslan payı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Aslan payı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Aslan payı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ASLAN PAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aslan payı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aslan payı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hak edilenden daha çok alınan pay

ASLAN PAYI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aslan payı bana diyen diyene.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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