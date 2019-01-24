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  3. Aslanapa Belediyesi’ne 25 yeni çöp konteyneri

Aslanapa Belediyesi’ne 25 yeni çöp konteyneri

Aslanapa Belediyesi'ne Kütahya Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 25 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.

Aslanapa Belediyesi’ne 25 yeni çöp konteyneri

Aslanapa Belediyesi'ne Kütahya Katı Atık Birliğince (KÜKAB) 25 yeni konteyner teslim edildiği bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, "Birlik tarafından temin edilen çalışmalar kapsamında çöp konyetnırları ilçelere gönderiliyor. Bu kapsamda ilçemize de yeni 25 adet çöp konteynırı getirilerek halkımızın hizmetine sunulmak üzere çalışmalara başlanılmıştır" dedi.

Aslanapa Belediyesi’ne 25 yeni çöp konteyneri

Aslanapa Belediyesi’ne 25 yeni çöp konteyneri

Kaynak: İHA

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