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Aslanapa Tapu Müdürlüğü’nün büyük başarısı

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Tapu Müdürlüğü personeli, tapu kütüğü entegrasyonu çalışmalarını ilk bitiren kurum olarak büyük takdir topladı.

Aslanapa Tapu Müdürlüğü’nün büyük başarısı

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Tapu Müdürlüğü personeli, tapu kütüğü entegrasyonu çalışmalarını ilk bitiren kurum olarak büyük takdir topladı.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, başarılı çalışmalarından dolayı Aslanapa ilçe tapu müdürlüğünü ziyaret etti. Kılıç, Genel Müdürlük tarafından yürütülen e-Arşiv çalışmaları kapsamında, Mimari Proje Taramaları ve Entegrasyonu, arşiv belge ayıklama ve tasnif işlemleri ile "TAKBİS" ve tapu kütüğü entegrasyonu çalışmalarını başarıyla ilk olarak bitiren Aslanapa Tapu Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personeli tebrik etti ve çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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