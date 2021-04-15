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  3. Aslanapa’da erler yemin ederek, usta asker oldu

Aslanapa’da erler yemin ederek, usta asker oldu

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1/3 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Aslanapa’da erler yemin ederek, usta asker oldu

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan 2001-1/3 tertip erler yemin ederek, usta asker oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez katıldı.

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"YEMİN EDEEK USTA ASKER OLDULAR"

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez'in acemi askerlere yemin ettirmesi ile tören sona erdi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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