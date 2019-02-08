Aslanbaba: "Sigarayı bırakmak için 9 Şubat bir dönüm noktası olsun"

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün sigarayı bırakmak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Aslanbaba, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık" diye konuştu.

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu dile getiren Aslanbaba, "Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz" dedi.

Aslanbaba, sigara ihlallerini kolay bir şekilde bildirmek amacıyla Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yeşil Dedektör, mobil uygulamasının 251 bin kullanıcıya ulaştığını ifade ederek, "Yeşil Dedektör, kapalı mekanlarda tütün mamülleri kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlıyor. Uygulama, 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekanlarda tütün mamulleri kullanım yasağına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturarak tütün mamulleri kullanmayan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve yasal hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla geliştirildi. Uygulama ile kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla konum belirleyerek ve mekan adı seçerek bildirebiliyor. İhlal bildirimi sonrasında bildirim, Sağlık Bakanlığı'nın Yeşil Dedektör için ayırmış olduğu sisteme düşüyor ve oradan de saha ekiplerine ulaşıyor. Saha denetim ekipleri ihlal bildiriminin yapıldığı mekana ulaşarak ihlal olup olmadığını denetleyip ve gerekli işlemi yapıyor. Bu kapsamda tütün mamulleri kullanmayan müşterilerin hakkının korunması, yasağa uyumun sağlanması yoluyla ihlallerin asgariye indirilmesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma"

Yeşilay Sağlık Bakanlığıyla birlikte sigarayı bırakmaya yönelik olarak "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" kampanyasının da hayata geçirildiğini anımsatan Aslanbaba, "Bilimsel alt yapılı, uzman kadrolarla hazırlanan bu kampanyada bilhassa dijital medya kanalları ve kamu spotları kullanılarak sigara bağımlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programların hazırlandığı bırakabilirsin.org sitesi yanı sıra kamu spotları da sigara bağımlısı ve sigarasız yaşam üzerinden mesajlarını veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA