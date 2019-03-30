Aslan’dan seçim mesajı

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Aslan, yayımladığı mesajında seçimlerin olaysız, huzur ve kardeşçe tamamlanması temennisinde bulunarak, "Öncelikle başta Karaköprülüler olmak üzere tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yaklaşık olarak iki aydır devam eden seçim çalışmalarımızın sonuna gelmiş durumdayız. Seçim çalışmaları kapsamında kırsal ve kentsel alanda tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Ayrıca çalışmalarımız kapsamında istemeyerek sürç-i lisan ettiğimiz veya ulaşamadığımız hemşehrilerimizden özür diliyorum. Yarınki yapılacak olan yerel seçimlerin olaysız, huzur içerisinde, kardeşçe tamamlanmasını temenni ederek tüm rakip adaylara başarılar dilerim. Unutmayalım ki oy namustur, bugün sandıklara sahip çıkma günüdür herkesi oy kullanmaya, oyuna ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Tüm Karaköprülü hemşehrilerime göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA