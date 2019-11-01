Aslan’ın evindeki yenilmezlik seriyi 41’e çıkardı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de, evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Kaynak: İHA