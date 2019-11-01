Aslan’ın evindeki yenilmezlik seriyi 41’e çıkardı
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde sahasındaki yenilmezliğini 41 maça çıkardı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de, evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.
Kaynak: İHA
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