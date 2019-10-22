Galatasaray Real Madrid maç sonucu | Galatasaray Real Madrid maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid ile sahasında karşılaştı.

Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG'ye sahasında 1-0 yenildi.

Galatasaray Real Madrid’i mağlup edip iddiasını sürdürmek istiyordu. Olası bir galibiyet Galatasaray'ı ikinci sıra ve bir üst tura yükselme hedefine bir adım daha yaklaştıracaktı.

Real Madrid, 18. dakikada Toni Kroos'un attığı gol ile maçı 1-0 galip bitirdi.

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINDAN DAKİKALAR

1. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Hazard ile etkili geldi Belçikalı oyuncunun yaptığı ortada Real Madrid istediği şut şansını elde edemedi.

5. dakikada Real Madrid'de Rodrygo'nun bıraktığı topta Casemiro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

7. dakikada Belhanda çıkarken kaybettiği topta Kroos'un ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, savunmadan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray'da Andone, Real Madrid kalecisi Courtois ile karşı karşıya kaldı. Rumen oyuncunun çok uygun pozisyonda yaptığı vuruşu Courtois çıkardı.

10. dakikada sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Galatasaray'da yine Andone, bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı Courtois köşeden topu çıkardı.

12. dakikada Nagatomo'nun uzun pasında Ryan Babel, ceza sahası içinde bomboş pozisyonda topu kontrol edemedi.

14. dakikada Real Madrid, Benzema'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Rodrygo ile şut şansı yakaladı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunu Muslera, rahatlıkla kontrol etti.

15. dakikada bu kez Benzema, sol kanattan etkili gelirken ceza sahası içi sol çaprazdan etkisiz bir vuruş yaptı.

GOL | Real Madrid'de Hazard ve Benzema'nın duvar pası sonrası Hazard, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Kroos'un yaptığı vuruş, savunmaya çarparak Real Madrid'i öne geçirdi: 0-1.

23. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşu, üstten dışarı gitti.

28. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Eden Hazard'ın dönerek yaptığı vuruş kaleci Muslera'nın üstüne gitti.

29. dakikada Real Madrid'de Valverde'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

38. dakikada Babel'in sol kanattan yaptığı ortada, Belhanda penaltı noktası üzerinde çok net bir fırsat yakalarken yaptığı vuruş kaleci Courtois'da kaldı.

40. dakikada Valverde'nin pasında Benzema, ceza sahası dışında etkili olabilecek bir şans yakalarken vuruşu üstten dışarı gitti.

44. dakikada Benzema, bu kez sağ çaprazdan bir şut şansı yakalarken uzak direğe yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Donk oyundan çıkarken Sofiane Feghouli oyuna girdi.

SARI KART | Galatasaray'da Jean Michael Seri, 46. dakikada Casemiro'ya yaptığı faul sonrası maçın ilk sarı kartını gördü.

53. dakikada Galatasaray'ın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası Real Madrid, hızlı hücumda savunmanın arkasına sarkan Benzema'yı topla buluşturdu. Karşı karşıya pozisyonda Luyindama'nın dengesini bozduğu Benzema'nın vuruşunu Muslera kornere çeldi.

54. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşu Varane'dan sekerek kornere gitti.

59. dakikada Belhanda, hücumda kaybettiği top sonrası Real Madrid hızlı hücum şansı yakaladı. Eden Hazard'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

64. dakikada paslaşarak gelen Real Madrid'de Benzema'nın pasında karşı karşıya kalan Eden Hazard, kaleci Muslera'dan sıyrılıp boş kaleye yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 67. dakikada Younes Belhanda, taraftarın büyük tepkisi altında kenara gelirken Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

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SARI KART | Galatasaray'da 69. dakikada Nzonzi, topa vurmak isterken yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

75. dakikada Marcelo ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema'nın vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 77. dakikada Jean Michael Seri'nin yerine Emre Mor oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Real Madrid'de 79. dakikada Eden Hazard'ın yerine Vinicius Junior oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Real Madrid'de Federico Valverde oyundan çıkarken James Rodriguez oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 82. dakikada konuk ekipte Rodrygo kenara gelirken Jovic oyuna girdi.

83. dakikada Emre Mor'un savunma arkasına bıraktığı topta Real Madrid'in sol beki Marcelo, Feghouli'ye şut şansı vermedi.

84. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan yaptığı ortada Nzonzi'nin yakın mesafeden kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde bu kez yükselen Luyindama kafayı vurdu fakat top yine savunmaya çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

SARI KART | 90+1. dakikada Real Madrid'de Toni Kroos, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 90+3. dakikada Marcao, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

SARI KART | 90+4. dakikada Vinicius Junior'a arkadan müdahalede bulunan Mariano sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı.

Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.

RADAMEL FALCAO VE LEMİNA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao ile Mario Lemina kadroya alınmadı.

Aşil tendonundan sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da görev yapamadı.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kaçıran Lemina ise hafta sonunda takımla çalışmalara başlamasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

REAL MADRİD'E PARİS SAİNT-GERMAİN TAKTİĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mücadelesine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçının taktiğiyle oynattı.

Defansif bir kadro oluşturan Terim, PSG maçında ilk 11'de oynayan 10 futbolcusuna Real Madrid müsabakasında da görev verdi. Tecrübeli teknik adam, PSG karşılaşmasından farklı olarak sakatlığı bulunan Falcao'nun yerine Sivasspor maçında 2 gol atan Andone'yi sahaya sürdü.

GALATASARAY TARAFTARINDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı, Real Madrid müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

GENÇLİK MÜSABAKASINI REAL MADRİD KAZANDI

Galatasaray ile Real Madrid'in 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakasını 1-0 konuk ekip kazandı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçtaki tek golü 89. dakikada Ramon Parra kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, A Grubu'nda yaptığı 3 maçı da kaybederken, Real Madrid 3'te 3 yaptı.

YAKLAŞIK 400 BASIN MENSUBUNDAN AKREDİTASYON

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı. UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı.

SARI KIRMIZILILARDAN GENÇ TARAFTARA JEST

Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.

MAÇ ÖNCESİ İKİ KULÜBÜN YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik, Dorukhan Acar, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Oytun Özer, Emre Uğurlu katıldı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, üst yönetici (CEO) Angel Sanchez, yöneticiler Manuel Cerezo ile Jose Manuel Otero Lastres, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ile UEFA delegeleri yemekte yer aldı. Organizasyon sonunda Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadeleyi temsil eden portre hediye etti.

Florentino Perez ise Cengiz'e imzalı Real Madrid forması verdi.

DÜNYACA ÜNLÜ KAFES DÖVÜŞÇÜSÜ KHABİB NURMAGOMEDOV MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu’nda izledi.

Dünyaca ünlü kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray - Real Madrid maçını tribünden takip etti.

Khabib Nurmagomedov, daha önce de sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili paylaşımlar yapmıştı.

Khabib Nurmagomedov'a tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.