Asleigh Barty kariyerini bir kez daha noktaladı! Serena Williams detayı dikkatlerden kaçmadı!

Henüz 25 yaşında olan ve şu anki başarılarına bakılırsa önünde kariyerini çok daha üst noktalara taşıma fırsatı bulunan Avusturyalı kadın tenisçi Asleigh Barty, aktif tenis kariyerini noktaladığını duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyuran Barty, "Gururlu ve tatmin olmuş bir şekilde ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Son dönemlerde oldukça başarılı olduğu görülen Barty, WTA tek kadınlarda 7 bin 980 puanla açık ara zirvede yer alıyordu. Sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık’ı 29 Ocak’ta kazanan yıldız raket, bu başarısıyla tarihe geçerek 44 yıl sonra Avustralya Açık’ta şampiyonluğa ulaşan ilk Avustralyalı tenisçi olmayı başarmıştı.

"GURURLU VE TATMİN"

Daha önce de ABD’de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık tenis turnuvalarından çekildiğini duyuran dünya 1 numarası, "Maalesef vücudum istediğim gibi toparlanamadı ve bu turnuvalara hazırlanamadım" açıklamasını yapmıştı. Kariyerini noktaladığı veda paylaşımında ise "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu. Bu sporun bana verdiği her şey için müteşekkirim, gururlu ve tatmin şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım." şeklinde konuştu.

İLK KARARINDAN WİLLİAMS DÖNDÜRDÜ

Öte yandan Barty 15 yaşındayken, Wimbledon’da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Başarılı sporcu 18 yaşında ise katıldığı 2014 Amerika Açık'tan sonra profesyonel tenisi bıraktığını açıklayan duyurmuştu. Ancak Barty'nin hayatını bu noktada bir başka başarılı tenisçi Serena Williams değiştirdi. Barty'e mesaj atan ve başarılı bir tenisçi olduğunu söyleyen Williams, genç yıldızı o dönemki kararından vazgeçirmeyi başardı.

Ashleigh Barty ilk emeklilik kararında ise “Küçük yaştan beri seyahat ediyorum. Çok hızlı bir hayattım var. Bu benim için çok fazla… Hayatı normal bir kız olarak yaşamak istiyorum” şeklinde konuşmuştu.