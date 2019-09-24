Aslı Baş davasına devam edildi

BODRUM'da, 9 yıl önce, manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya devam edildi. Sanık Ahmet Başyer'in avukatı Uğur Poyraz müvekkiline ait Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "FETÖ" soruşturması kapsamındaki dosya içeriği hakkında yeterli inceleme şansı bulamadığını belirtmesi üzerine duruşma ertelendi.

2003 yılında "Miss Model Of The World" (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (63) ile oğulları Hakan Bayer (33) ve Volkan Bayer (31) hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da "delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak" suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 34'üncü duruşmasına tutuksuz sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer ile çalışanları Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı.

Duruşmada Ahmet Bayer'in avukatı Uğur Poyraz müvekkiline ait Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "FETÖ" soruşturması kapsamındaki dosya içeriği hakkında yeterli inceleme şansı bulamadığını belirtip, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini istedi.

Poyraz'ın talebini değerlendiren Mahkeme Başkanı Niyazi Akbaş, duruşmayı erteledi.

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DHA