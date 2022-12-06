Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Aslı Baykal, CHP'ye yönelik sert eleştirileri ile dikkat çekmişti. Son günlerde yaşananlar hakkında ne diyeceği merak edilen Baykal, siyaset gündemini Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yorumladı.

CHP'NİN VİZYON TOPLANTISI

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programını değerlendiren Aslı Baykal, "Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya’nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu’nun 'Tek Adam Rejimi’ne karşıyız' demesi de bir başka fıkraydı" dedi.

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"BATICI AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİ HİÇ ANLAMIYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin hakkında değerlendirme yapan Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye’nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"SEÇMEN MESAJI ALDI"

Selvi'nin "CHP yabancılardan destek alarak bir vizyon belgesi açıklayamaz mı?" sorusuna yanıt veren Baykal şöyle dedi:

"CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008’de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz. "

CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP'den istifa etme nedeni hakkında konuşan Baykal, "CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur. 'TSK kimyasal silah kullanıyor' sözüne destek olan, “YPG terör örgütü değildir, vatanını koruyor' diyen, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu veren, uzun zamandır PKK’yı hiç eleştirmeyen bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı? " dedi.

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Baykal, AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusuna şu cevabı verdi:

"Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur."

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Selvi'nin "Yeni bir parti kurmayı ya da hareket başlatmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Baykal, "Şu anda Ankara’da ‘Masa Stratejiler ve Çözümler’ isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum" diye konuştu.

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