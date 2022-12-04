Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanı yüzünden topa tuttu: "Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir"

Eski CHP'li Aslı Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisine ecnebi bir danışman atadığı için eleştirdi.

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Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanı yüzünden topa tuttu: "Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir"

Eski CHP'li Deniz Baykal kızı Deniz Baykal CHP'ye ve yönetimine ağır sözlerde bulunmaya devam ediyor. Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirmiş olduğu "ikinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısını ve yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin üzerinden bazı göndermelerde bulundu.

Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanı yüzünden topa tuttu: "Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir"

BAŞDANIŞMAN TOPLANTIYA KATILMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gerçekleştirmiş olduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında başdanışman olarak atadığı Amerikalı Jeremy Rifkin, toplantıya gelmeye tenezzül dahi etmeyip video konferans ile bağlandı.

Toplantı esnasında yabancı dil konuştuğu için neler dediği anlaşılmayan Rifkin'i dinleyen tek kişi kulağına kulaklık takan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yaşanan bu durum sonrası sosyal medya tepkiler çığ gibi büyürken, salondakilerin de uykulu hali dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanı yüzünden topa tuttu: "Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir"

"HANGİ İSTİKLAL VARDIR Kİ RCNEBİLERİN NASİHATLERİYLE YÜKSELEBİLSİN"

Aslı Baykal'da yaşanılan bu durum sonrası sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!” şeklinde tepki gösterdi.

Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanı yüzünden topa tuttu: "Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir"

"SEÇİMDEN SONRA KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER"

Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde de Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasına karşı "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder." ifadelerini kullanmıştı.

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