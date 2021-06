Aslı Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? çocuğu var mı?

Aslı Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasına girdi. İşte Aslı Baykal ile ilgili önemli bilgiler...

ASLI BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Nereli olduğu bilinmeyen Aslı Baykal 56 yaşındadır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu. Tıpta uzmanlık alan Aslı Baykal, Ankara Numune Hastanesi'nde görev aldı. Biyokimya üzerine çalışmalarda bulundu.

Tezleri: Streptozotosin ile diyabetik yapılan sıçanlarda glikasyon ölçümü, Ankara Numuna Hastanesi Tıp Biyokimya, Temmuz, 1993.

Sertifikalar: Cell isolation and measurement of cell calcium, University of Survey, 1997.

EŞİ KİM? ÇOCUĞU VAR MI?

CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

NE OLDU?

Sabah gazetesi yazarı Murat Övür, geçen yıl parti kuracağı iddia edilen ancak bu iddiaları reddeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın "artık sahaya ineceğini" yazdı.

Son günlerde eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında yoğun bir telefon ve mesaj trafiği yaşandığını belirten Övür, herkesin birbirine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajını attığını söyledi.

Geçen yıl yeni parti iddialarına "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" diyen eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ile görüşen Övür, Sevir'in, "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız" sözlerini aktardı.

Övür, Sevigen'in "Bu sadece halkla muhabbet yolculuğu. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil" ifadelerini kullandığını belirtti.