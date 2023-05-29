Aslı Baykal seçim'de yenilen Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yaptı

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

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Aslı Baykal seçim'de yenilen Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yaptı

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na; "Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!" cümlelerini içeren bir açıklama yaptı.

"En yanlış adayla seçime girildi"

Aslı Baykal paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun en yanlış aday olduğundan bahsetti. Doğruları söyleyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştiren herkesin ağır bir şekilde linç edildiğinden bahseden Baykal şu sözleri söyledi;

"Cumhuriyet Halk Partisi en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal beyin yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı."

"Kemal'i bey'i destekleyen birisi lider olursa CHP eriyip biter"

Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilkesizliklerinie boyun eğen ve onu destekleyen birisinin yeni lider olması halinde CHP'nin yok olacağına dair açıklama da yaptı.

"Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi Chp lideri olursa; Türkiyenin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve Chpnin eriyip gitmesi önlenemez."

CHP'den istifa etmişti

Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmesine ilişkin olarak, "CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım." açıklaması yapmıştı.

Geçtiğimiz senede 6 lı masa hakkında çok ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İşte o açııklamalar;

"Batıcı-İslamcı Davutoğlu, ülkücü Akşener, enternasyonalist Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Uysal, Batıcı-liberalist Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış. CHP’liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6’lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır. Ama seçmenin siyasal kavrayışı çok yüksektir. Bir belediye başkanı seçerken verdiği oy ile Türkiye Cumhuriyet devletini emanet ederken vereceği oy farklıdır."

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