Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi! Paylaşımı olay oldu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi! Paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Baykal son yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde hamburgerciye, İngiltere'de ise fonlarla yaptığı görüşmelere değindi.

Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hamburger göndermesi! Paylaşımı olay oldu

"AMERİKAN HAMBURGERCİSİNDE VE LONDRA TEFECİSİNDE DEĞİL"

Aslı Baykal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur.

Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil."

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