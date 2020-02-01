Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslen Nereli Kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kim olduğu, hangi dizilerde oynadığı, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi soruları bu haberimizde bulabilirsiniz. Vine fenomenliği ile başlayan ünlü oyuncunun, dizi oyunculuğa kadar uzanan bu yolculuğuna ortak oluyoruz, işte tüm detayları ile Aslı Bekiroğlu...

Aslı Bekiroğlu kimdir?

Aslı Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. Vine isim sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlandığı videolarla üne kavuşan Aslı Bekiroğlu, ardında dizi ve sinemalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat vermektedir. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Aslı Bekiroğlu, İstanbul doğumludur. 16 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 24 yaşındadır.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)