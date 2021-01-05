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  3. Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan ile ilişkilerini kısa bir süre önce sonlandıran oyuncu Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi ise merak konusu oldu.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Uygunsuz fotoğrafları ifşa olduktan sonra ilişkileriyle uzun süre magazin gündeminde olan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklamıştı.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Herkes bu ayrılığın nedenini merak ederken Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akılları karıştırdı.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Aslı Bekiroğlu, ayrılığın ardından kısa bir süre sonra yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıktı.

Aslı Bekiroğlu'ndan yeni sevgilisiyle ilk kare! Çağrı Telkıvıran kimdir?

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Oğuzhan Koç, Berkay, Ebru Yaşar, Bengü, Simge Sağın, Zeynep Bastık, Altay, Murat Dalkılıç, Kutsi, Ece Seçkin, Kolpa ve İdo Tatlıses gibi çok sayıda ünlü ismin aranjörlüğünü yaparken söz ve bestelerini de yapan Çağrı Telkıvıran, müzik yolculuğuna kendi şarkılarını seslendirerek devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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