Aslı Enver hamile mi, eşi kim? İşte Aslı Enver hakkında her şey

Aslı Enver, Kavak Yelleri dizisiyle hayatımıza girmiş; sanatçı, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu aynı zamanda ünlü markaların reklam yüzü. Daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda hamile olduğu görünen Aslı Enver yeni bir paylaşım yaptı. Karnı burnunda fotoğrafını gören hayranları arama motorlarında "Aslı Enver kaç aylık hamile, eşi kim? gibi soruların cevaplarını arıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.
ASLI ENVER KİMDİR, NERELİDİR ?
10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğan Aslı Enver, bir abisi ve bir kız kardeşi olan bir aileden gelmektedir. Babası, bir Kıbrıs Türk'ü olan bir tekstilciyken, annesi Dilek Hanım, Türkiye'den Londra'ya eğitim için gittiğinde babasıyla tanışıp evlenmiştir. İlkokulu Londra'da okuyan Aslı Enver, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aslı Enver, İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
ASLI ENVER'İN EŞİ KİM?
Oyuncu Aslı Enver 12 Kasım 2022 günü Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi.
ASLI ENVER KAÇ AYLIK HAMİLE?
Oyuncu Aslı Enver ile ilgili yaptığımız araştırmalara göre Enver, 8.5 aylık hamile.
ASLI ENVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- 2002- Uzay Sitcomu
- 2003- Hayat Bilgisi Hazal
- 2007-2011 Kavak Yelleri
- 2012: Suskunlar
- 2013: 2014 Kayıp
- 2014: Bana Artık Hicran De
- 2015: Mutlu Ol Yeter
- 2016: Kış Güneşi
- 2017: İstanbullu Gelin
- 2019: Babil
- 2020: Bir Deniz Hikayesi
- 2021: Bir Başkadır
- 2023: Arayış
ASLI ENVER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Ayna
- Tamam mıyız?
- Arkadaşlar Arasında
- Kardeşim Benim
- Öteki Taraf
- Bir Aşk İki Hayat
- Sen Yaşamaya Bak
ASLI ENVER HANGİ REKLAM FİLMLERİNDE OYNADI?
- Yapıkredi
- Lescon
- Molped
- Mavi Yeşil
- Loreal Paris
- Penti
- QNB Finansbank
ASLI ENVER'İN BAŞARILARI NELER?
2013 yılında yayınlanan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisindeki rolüyle tanındı ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi.
"İstanbullu Gelin" adlı dizideki performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. 2017 ve 2018 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu dizi, Türkiye'de ve uluslararası alanda büyük bir popülerlik kazandı.
2019 yapımı "Bir Aşk İki Hayat" adlı romantik dram filmindeki başrol performansıyla dikkat çekti.
2020'de "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizideki rolüyle başarılı bir performans sergiledi ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı.
2021 yapımı "Bir Başkadır" adlı Netflix dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Bu diziyle uluslararası alanda da tanınmaya başladı.
Oyuncu Ryan Gosling kimdir, kaç yaşında? Ryan Gosling hangi yapımlarda rol aldı?
Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?