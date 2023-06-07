Aslı Enver hamile mi, eşi kim? İşte Aslı Enver hakkında her şey

Aslı Enver, Kavak Yelleri dizisiyle hayatımıza girmiş; sanatçı, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu aynı zamanda ünlü markaların reklam yüzü. Daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda hamile olduğu görünen Aslı Enver yeni bir paylaşım yaptı. Karnı burnunda fotoğrafını gören hayranları arama motorlarında "Aslı Enver kaç aylık hamile, eşi kim? gibi soruların cevaplarını arıyor. Biz de sizler için bu soruların cevaplarını bir araya getirdik.

ASLI ENVER KİMDİR, NERELİDİR ?

10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğan Aslı Enver, bir abisi ve bir kız kardeşi olan bir aileden gelmektedir. Babası, bir Kıbrıs Türk'ü olan bir tekstilciyken, annesi Dilek Hanım, Türkiye'den Londra'ya eğitim için gittiğinde babasıyla tanışıp evlenmiştir. İlkokulu Londra'da okuyan Aslı Enver, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

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Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Aslı Enver, İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

ASLI ENVER'İN EŞİ KİM?

Oyuncu Aslı Enver 12 Kasım 2022 günü Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi.

ASLI ENVER KAÇ AYLIK HAMİLE?

Oyuncu Aslı Enver ile ilgili yaptığımız araştırmalara göre Enver, 8.5 aylık hamile.

ASLI ENVER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2002- Uzay Sitcomu 2003- Hayat Bilgisi Hazal 2007-2011 Kavak Yelleri 2012: Suskunlar 2013: 2014 Kayıp 2014: Bana Artık Hicran De 2015: Mutlu Ol Yeter 2016: Kış Güneşi 2017: İstanbullu Gelin 2019: Babil 2020: Bir Deniz Hikayesi 2021: Bir Başkadır 2023: Arayış

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ASLI ENVER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ayna

Tamam mıyız?

Arkadaşlar Arasında

Kardeşim Benim

Öteki Taraf

Bir Aşk İki Hayat

Sen Yaşamaya Bak

ASLI ENVER HANGİ REKLAM FİLMLERİNDE OYNADI?

Yapıkredi

Lescon

Molped

Mavi Yeşil

Loreal Paris

Penti

QNB Finansbank

ASLI ENVER'İN BAŞARILARI NELER?

2013 yılında yayınlanan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisindeki rolüyle tanındı ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildi. "İstanbullu Gelin" adlı dizideki performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. 2017 ve 2018 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu dizi, Türkiye'de ve uluslararası alanda büyük bir popülerlik kazandı. 2019 yapımı "Bir Aşk İki Hayat" adlı romantik dram filmindeki başrol performansıyla dikkat çekti. 2020'de "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizideki rolüyle başarılı bir performans sergiledi ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. 2021 yapımı "Bir Başkadır" adlı Netflix dizisindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Bu diziyle uluslararası alanda da tanınmaya başladı.

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