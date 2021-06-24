Aslı Enver hayranlarına müjde! Kaan Urgancıoğlu ile yeni projede buluştu!

Son olarak Star TV'de ekrana gelen Babil isimli dizide yer alan 37 yaşındaki oyuncu Aslı Enver, dizinin finalinin ardından 7 ay ekrana ara verdi.

Oyuncu, yeni projesinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşıyor. Enver gibi bir süredir ekranlarda olmayan Urgancıoğlu, yeni sezonda Pınar Deniz ile birlikte Yargı isimli yeni televizyon dizisinin başrolünde yer alıyor.

SETTEN İLK PAYLAŞIM

Merakla beklenen yeni film Sen Yaşamaya Bak için bugün ekipler bir araya gelerek sette çalışmalara başlamasının ardından ilk paylaşım da geldi. Aslı Enver, yeni rol arkadaşı ve yönetmeni ile buluştu.

ÇEKİMLER 4-5 HAFTADA BİTECEK

Netflix için çekilen filmin çekimlerinin 4-5 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun ele aldığı filmin yönetmenliğini son olarak Teşkilat dizisinin yönetmenliğini yapan Ketche olarak bilinen Hakan Kırvavaç yapıyor.