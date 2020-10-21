Aslı Enver Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi!

Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri arasında bir dönem aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı. Bugün ise yeniden bir iddia ortaya atıldı ve ikilinin aşk yaşadığı, hatta Aslı Enver'in, Kerem Tunçeri ile rahat rahat görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan ev tuttuğu ifade edildi.

Bu zamana kadar hakkında çıkan aşk dedikodularına herhangi bir cevap vermeyen Aslı Enver konuyla ilgili sosyal medya hesabından ilk kez bir açıklama yaptı.

Enver açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Bugüne dek hakkımda çokça yalan haber çıkmıştır ve yıllar içinde bu duruma bağışıklığım da oluştu. Mümkün olduğunca da cevap vermeyi tercih etmedim. Mesela dün sabah bir mekanda perdeleri indirerek ilişkim olmayan ve görüşmediğim biriyle yemek yediğim yazılıyor. Çok önemsemedim şu zamana dek çünkü hayatımda biri olur ise, bunu kimseden sakınmak veya saklamak zorunda değilim.

Bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki haberin içeriği yalan olmakla beraber esas sıkıntı kişisel verilerin kurma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir?"

Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu, kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlattığımı bildiririm"