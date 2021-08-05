Aslı Enver'den sürpriz proje! Ekranlara geri dönüyor

Birsen Altuntaş’ın haberinde verdiği bilgiye göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan 'The Good Wife' isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için Aslı Enver’in kapısı çalındı. Dizinin başrol teklifi için düşünme izni isteyen Enver'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DİZİSİNİN ADI VE KONUSU NE?

İnternete düşen görüntüler sebebiyle güzel giden bir evliliğin nasıl mahvolduğunu anlatan 'Skandal' dizisi için farklı isimlerle de görüşmelere başlandığı kulağımıza gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Limon Film'in yayın haklarını satın aldığı dizinin yerli isminin 'Skandal' olacağı biliniyor. Güzel oyuncunun, bu projeye olumlu baktığı belirtildi.