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Aslı Enver'den sürpriz proje! Ekranlara geri dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncunun yeni projeleri değerlendirmesi veya sürpriz bir projeyle ekranlara dönmesi bekleniyordu. Beklentilere henüz birinci ağızdan açıklama yapmayan Enver'e yeni bir proje için teklif götürüldüğü iddiaları yer alıyor.

Aslı Enver'den sürpriz proje! Ekranlara geri dönüyor

Birsen Altuntaş’ın haberinde verdiği bilgiye göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan 'The Good Wife' isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için Aslı Enver’in kapısı çalındı. Dizinin başrol teklifi için düşünme izni isteyen Enver'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Aslı Enver'den sürpriz proje! Ekranlara geri dönüyor

DİZİSİNİN ADI VE KONUSU NE?

İnternete düşen görüntüler sebebiyle güzel giden bir evliliğin nasıl mahvolduğunu anlatan 'Skandal' dizisi için farklı isimlerle de görüşmelere başlandığı kulağımıza gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Limon Film'in yayın haklarını satın aldığı dizinin yerli isminin 'Skandal' olacağı biliniyor. Güzel oyuncunun, bu projeye olumlu baktığı belirtildi.

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