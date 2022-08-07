Murat Boz'la bir küs bir barışık giden ilişkisinin ardından pek çok isimle anılan Aslı Enver iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Enver'in yeni sevgilisinin iş insanı Berkin Gökbudak olduğu konuşuluyor. Aslı Enver'in sevgilisi kim? Berkin Gökbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

ASLI ENVER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR? BERKİN GÖKBUDAG KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Birkan Sokullu ile boşamasının ardından Murat Boz ile uzun süreli bir ilişkisi olan Aslı Enver ayrılıktan sonra sık sık farklı isimlerle anılıyordu. Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Enver'in bu ilişkisi de kısa sürdü.

Oyuncu Aslı Enver iddialara göre şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, ünlü iş insanıyla aşk yaşıyor.

Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak'ı ortak arkadaşları tanıştırdı. İddialara göre Enver ve Gökbudak yaz başından bu yana da birlikte zaman geçiriyor.

Ünlü oyuncu Aslı Enver; Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

