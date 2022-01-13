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Aslı Enver'in sevgilisi kim? Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Aslı Enver'in sevgilisi kim? Ünlü oyuncu Aslı Enver'in Önder Öztarhan ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Peki Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Aslı Enver'in sevgilisi kim? Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile yakalanan Önder Öztarhan'ın ismi bu kez güzel oyuncu Aslı Enver ile anılıyor. Son olarak Sarp Batur ile ilişki yaşadığı bilinen Aslı Enver'in yeni sevgilisi merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Aslı Enver'in sevgilisi kim? Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik...

ASLI ENVER'İN SEVGİLİSİ KİM? ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan'ın güzel oyuncu Aslı Enver ile sevgili olduğu iddia ediliyor.. University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gören Öztarhan, aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.

Aslı Enver'in sevgilisi kim? Önder Öztarhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Emine Özfalcı
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