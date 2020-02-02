Aslı Enver'in tacizciyi dövdüğü sahne olay oldu

"Wing Chun" tekniğini kullanarak tacizciyi dövdüğü o sahne sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Twitter'da ise hastag oluşturuldu.

"BİR BİTMEDİNİZ BE"

Aslı Enver'in arkasından gelen adamı yere serdiği sahnenin ardından sosyal medyada özellikle kadın kullanıcılar, Aslı Enver hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Aslı Enver'in tacizciyi dövdükten sonra ''Bir bitmediniz be'' repliği akıllarda kaldı.

Yıorumlardan bazıları şu şekildeydi:

*Var yaaaa.... İşte biz Türk kadınlarının olması gereken kadın tipi...

*Ellerine sağlık resmen yağlarım eridi

*Ayşe bana da öğret nasıl yaptın.

*Hemen her sahnesinde gümbür gümbür sosyal mesajlar var.

*Tacizci pezevenk bi bitmediniz be

*Tacizci şerefsize az bile!