Aslı Enver’in yeni sevgilisi Sarp Batur kimdir, mesleği ne?

Adı sürekli aşk söylentileriyle gündem olan fakat aşka kapılarını kapatan Aslı Enver, sonunda aradığı aşkı buldu. Güzel oyuncunun hayranları, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği gizemli sevgilinin Sarp Batur olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi ise Aslı Enver’in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Sarp Batur’un kim olduğu takipçileri merak konusu olmaya başladı.

ASLI ENVER’İN YENİ SEVGİLİSİ SARP BATUR KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Şu sıralar Aslı Enver ile birlikte anılan Batur'un, ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu olduğu öğrenildi. Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyen ve instagram adresi gizli olan Sarp Batur’u, hayranları twitter hesabından takip edebiliyor. Aslı Enver’in fanatik hayranları şimdiden “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açarak ilişkiyi sahiplendiklerini gösterdiler. Aşk haberlerini sürekli yalanlayan Aslı Enver'den ise henüz açıklama gelmedi. İlişkinin gidişatı önümüzdeki günlerde merak edilenler arasında yer almaya devam edecek gibi görünüyor.