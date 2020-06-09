Aslı Gibidir filmi 10 Haziran Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Aslı İnandık, Enis Arıkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Caner Özyurtlu'nun yer aldığı ve 2019 yılında vizyona giren komedi filminin yönetmenliğini ise Ali Yorgancıoğlu üstleniyor. İşte Peki Aslı Gibidir filmi oyuncuları kimler? Aslı Gibidir filminin konusu ne? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..

Orijinal adı : Aslı Gibidir

Yönetmen : Ali Yorgancıoğlu

Yapım Yılı : 2019

Türü : Komedi

ASLI GİBİDİR OYUNCULARI

Filmde Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, ve Seda Türkmen yer alıyor.

ASLI GİBİDİR NEREDE ÇEKİLDİ?

Aslı İnandık'ın yazıp oynadığı film 3 farklı semtte çekildi.

ASLI GİBİDİR FİLMİNİN KONUSU

Aslı Gibidir genel olarak oyuncu olma hayali ile yanıp tutuşan genç bir kızın hayatını konu alıyor. Genç bir kız olan Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Ailesini üzmemek için üniversite tercihlerini onların istediği gibi yapan Aslı hayallerinden vazgeçmemiş ve bir kez daha sınava hazırlanıp girer. Bu süreç sonunda ikinci üniversite olarak, özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır.

Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için, ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan Aslı, bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan Aslı, burada bir yandan okul için para kazanırken, bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur. Adeta ikinci yuvası olduğu 'Dublörler Kulübü'nde hayatının macerasını yaşayan Aslı’nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında bambaşka bir hal alır.​

'ASLI GİBİDİR' FRAGMAN

'ASLI GİBİDİR' GALA GECESİNDEN GÖRÜNTÜLER

'ASLI GİBİDİR' KANAL D EKRANLARINDA

Aslı Gibidir 10 Haziran Çarşamba günü 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.