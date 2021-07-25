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Aslı Gökyokuş'un babasından üzen haber! Sosyal medya hesabından duyurdu: "Hepimizin gözü önünde..."

Rock müzik sanatçısı Aslı Gökyokuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Metin Gökyokuş'un kendi evinin bahçesinde felç geçirdiğini açıkladı.

Aslı Gökyokuş'un babasından üzen haber! Sosyal medya hesabından duyurdu: "Hepimizin gözü önünde..."

Rock şarkıcısı Aslı Gökyokuş'un babası Metin Gökyokuş, kızının evinin bahçesinde felç geçirdi. Olaydan sonra ünlü rockçı Gölyokuş, tedavisi devam eden babası için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bildirilen Metin Gökyokuş, geçirdiği felcin ardından ambulansla Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren babası için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Aslı Gökyokuş, şu  sözlere yer verdi:

"Hayatı boyunca kendini konuşarak iyi ifade etmiş biri oldu babam. Geçtiğimiz hafta bizim evde, Yaz dahil hepimizin gözü önünde geçirdiği felçten beri konuşamıyor, vücudunun sağ tarafı sınırlı derecede hareket edebiliyor. Günlerdir içimden hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Çok insana da haber veremedik, halimiz de pek yoktu açıkçası. #tbt için Yaz'ıyla, Beşiktaş'ıyla, benimle, annemle olan video ve fotosunu paylaşmak istedim. Geçmiş olsun dileklerini ileten, yanımızda olan tüm dostlara teşekkürler. Haberi olmayanlar da buradan öğrenmiş oldular... Bir hastane odasından, hepinize iyi bayramlar..." 

Aslı Gökyokuş'un babasından üzen haber! Sosyal medya hesabından duyurdu: Hepimizin gözü önünde...Aslı Gökyokuş'un babasından üzen haber! Sosyal medya hesabından duyurdu: Hepimizin gözü önünde...

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