Aslı, işin aslını yanlış anlatmış! Barış Akarsu filminden ayrıldığını açıklayan Aslı Bekiroğlu, meğerse kovulmuş! Detaylar ağızları açık bırakacak!
Aslı, işin aslını yanlış anlatmış! Barış Akarsu filminden ayrıldığını açıklayan Aslı Bekiroğlu, meğerse kovulmuş! Detaylar ağızları açık bırakacak!
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu'nun hayatını ele alacak projede merhum sanatçının sevgilisi rolünü üstlenecekti ancak, son röportajı başını yaktı. Çarpıcı açıklaması "Ukalaca" bulunan ünlü oyuncu, gelen eleştiriler üzerine projeden çekildiğini belirtmişti. Meğer işin aslı öyle değilmiş...