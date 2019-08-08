Uzun süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun cephesinde ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler ile mi aldattı? Peki Aslı İşler kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ASLI İŞLER KİMDİR?

Aslı İşler Kimdir: 16 Ağustos 1993 İstanbul doğumlu olan Türk reklam ve dizi oyuncusu olan Aslı İşler bir çok dizide rol almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır, Ardından Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünü kazanıp, başarıyla mezun olmuştur.

Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan Aslı İşler bir çok sinema filminde de rol bulmuştur. Son günlerde gittiği bir gece kulübünde Murat Boz ile eğlenen ve ardından birlikte ayrılan Aslı İşler Murat Boz ile yeni sevgili olmuştur. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun..