Karadayı, Çapkın ve Medcezir gibi dizilerden tanınan başarılı oyuncu Aslı Orcan, uzun bir aranın ardından yeni diziyle akranlara dönmesiyle araştırma konusu oldu. Peki Aslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

ASLI ORCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslı Orcan, 27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998 yılında Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları bölümün eğitimini tamamladı. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümü’nde bulunmuş Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Aslı Orcan 2014 yılında meslektaşı Yetkin Dikinciler ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinde bir evladı vardır.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

*Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)

*Hekimoğlu (2003)

*Burçak Tarlası (2004)

*Çapkın (2005)

*Sensiz Olmuyor (2005)

*Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin

*İki Yabancı (2007) - Rana

*Yemin (2007-2008) - Yeşim

*Ateş ve Barut (2008) - Yonca

*Cam Kırıkları (2009) - Emel

*Aile Saadeti (2009)

*Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık

*Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola

*Medcezir (2014-2015) Deniz

*Bana Sevmeyi Anlat (2016) Berna

*Kara Yazı (dizi) Elif

*Kırmızı Kamyon (2021) Ayşe