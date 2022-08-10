Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde ekrana çıkan Aslı Samat, yaptığı kilo açıklamasıyla dikkat çekti. Peki Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Oyuncu Aslı Samat yaptığı kilo açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, erkeklerin davranışlarının kilo verdikten sonra değiştiğini söyleyerek, “Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu. Şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım.” ifadelerini kullandı. Peki Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

ASLI SAMAT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ASLI SAMAT KAÇ KİLO?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Aslı Samat 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Aslı Samat, tiyatro çalışmaları yanı sıra, ilk olarak 2015 yılında Uzaklarda Arama filminde rol almıştı.

Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Ateş Böceği, Lady Winsley, Konuşan Hayvanlar gibi dizi filmlerde oynadı. 2019’dan itibaren Hercai dizisinde Melike Aştutan, 2022’de rol aldığı Gülümse Kaderine dizisinde Hacer’in Kızı Nil karakterini canlandırdı.

Aslı Samat, çocukluğundan bu yana hayali olan oyunculuk için 6 yılda 93 kilo verdi.

Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 senede 173 kilodan 80’e düştü.

Aslı Samat kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Samat kaç kilo?

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Iphigenia / Yardımcı Yönetmen - 2018

Benim Adım Feuerbach / Oyuncu - 2018

Torun İstiyorum / Gelin Adayı - 2016

Bahar Kuaför / Koordinatör - 2015

Zen / Koordinatör - 2014

Anneler ve Babalar için Cinsel Bozukluklar Rehberi / Oyuncu - 2013

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gülümse Kaderine (Aşçı Hacer’in Kızı Nil, TV Dizisi 2022)

Konuşan Hayvanlar (Demet, Sinema Filmi 2019)

Hercai (Melike Aştutan, TV Dizisi 2019)

Lady Winsley (Ayşe, Sinema Filmi 2018)

Ateş Böceği (Şirin, TV Dizisi 2017)

Uzaklarda Arama (Simay, Sinema Filmi 2015)

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