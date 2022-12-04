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Aslı Şen'den Kabe'de tepki çeken paylaşım! Yaptığı reklama eleştiri yağdı: "Görgüsüz"
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in gelini Alı Şen'in Umre ziyaretinde paylaştığı hikaye eleştirilerin hedefi oldu.
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