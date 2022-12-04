Aslı Şen'den Kabe'de tepki çeken paylaşım! Yaptığı reklama eleştiri yağdı: "Görgüsüz"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in gelini Alı Şen'in Umre ziyaretinde paylaştığı hikaye eleştirilerin hedefi oldu.

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Aslı Şen'den Kabe'de tepki çeken paylaşım! Yaptığı reklama eleştiri yağdı: "Görgüsüz" 1

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Aslı Şen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde de şarkıcı Linet'i dinlemeye giden Şen, kendisine "Hoşgeldin" denmediği için sinirlenmiş ve Linet'e sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.

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Aslı Şen'den Kabe'de tepki çeken paylaşım! Yaptığı reklama eleştiri yağdı: "Görgüsüz"
Aslı Şen'den Kabe'de tepki çeken paylaşım! Yaptığı reklama eleştiri yağdı: "Görgüsüz"
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