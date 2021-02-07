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Aslı Tandoğan 'Menajerimi Ara' dizisiyle ekranlara dönüyor!

Star TV'nin sevilen dizisi 'Menajerimi Ara' her hafta ünlü bir oyuncu konuk almaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan 24. bölümünde uzun süredir ekranlardan uzak yaşam süren Aslı Tandoğan, yer alacak.

Aslı Tandoğan 'Menajerimi Ara' dizisiyle ekranlara dönüyor!

Başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinde, bu akşam yepyeni bölümüyle seyirci karşısında olacak.

Aslı Tandoğan 'Menajerimi Ara' dizisiyle ekranlara dönüyor!

Star TV'nin sevilen yapımı Menajerimi Ara, her hafta birbirinden farklı ünlü isimlerin kendi kimlikleriyle rol aldığı dizinin bu haftaki bölümünde başarılı oyuncu Aslı Tandoğan, konuk olacak. Uzun süredir ekranda görünmeyen güzel oyuncu, sadece tek bölüm olarak yapımda yerini alacak.

Aslı Tandoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Aslı Tandoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle’nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan’ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir. Gülben Ergen’in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır. Feris’in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur.

Aslı Tandoğan 'Menajerimi Ara' dizisiyle ekranlara dönüyor!

Çınar’ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans’ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan’la ilgili araştırmalarına devam eder. Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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