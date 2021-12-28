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Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Aslı Turanlı Biyografisi

Magazin dünyasının sık sık gündeminde olan Aslı Turanlı, vatandaşlar tarafından da merak konusu haline geldi. Peki, Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Aslı Turanlı Biyografisi...

Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Aslı Turanlı Biyografisi

Sosyal medya açıklamaları ile dikkatleri üzerine toplayan Aslı Turanlı merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Aslı Turanlı Biyografisi...

Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Aslı Turanlı Biyografisi

ASLI TURANLI KİMDİR? NERELİ,KAÇ YAŞINDA? ASLI TURANLI BİYOGRAFİSİ

Aslı Turanlı 5 Ağustos 1994 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Üniversitenin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Aslı Turanlı Biyografisi

Aslan burcu olan güzel oyuncu 1,72 boyunda ve 58 kilodur. Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı. Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti.

Aslı Turanlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Aslı Turanlı Biyografisi​​​​​​​

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