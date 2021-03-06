Aslı Yılmaztürk kimdir? Kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesindeki evine gelmişti. Yakınlarının haber alamaması nedeniyle durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede Aslı Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

Artxdesign kurucusu olan Aslı Yılmaztürk kreatif direktör olarak çalışıyordu. 34 yaşındaki Yılmaztürk mesleğe başlamasına ilişkin olarak bir röportajında çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgili olduğunu kaydetti. Tasarımcılığa yönelmesinde okuduğu Robert lisesinin etkisinin yüksek olduğunu söylemişti. Üniversitede Ekonomi bölümünü kazanan Yılmaztürk, daha sonra Görsel İletişim tasarımı bölümü geçiş yaptı. 2008'de AXD’yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign’ı bir iş modeline dönüştürmüştü.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

34 yaşındaki Aslı Yılmaztürk, Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı müstakil evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Yılmaztürk'ün mutfaktaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.