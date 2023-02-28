Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asliddin Toshtemirov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asliddin Toshtemirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asliddin Toshtemirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asliddin Toshtemirov 1 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Аслиддин Тоштемиров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asliddin Toshtemirov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asliddin Toshtemirov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Asliddin Toshtemirov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Asliddin Toshtemirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asliddin Toshtemirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Asliddin Toshtemirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asliddin Toshtemirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FK Turon

Asliddin Toshtemirov kimdir

Asliddin Toshtemirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asliddin Toshtemirov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Asliddin Toshtemirov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Asliddin Toshtemirov nereli

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