Asliddin Tursunpulatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Tursunpulatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asliddin Tursunpulatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asliddin Tursunpulatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asliddin Tursunpulatov 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Турсунпулатов Аслиддин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asliddin Tursunpulatov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asliddin Tursunpulatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi U21 futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Asliddin Tursunpulatov'nin Nasaf Qarshi U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asliddin Tursunpulatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asliddin Tursunpulatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asliddin Tursunpulatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asliddin Tursunpulatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında N. Qarshi U21

Asliddin Tursunpulatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asliddin Tursunpulatov şuan Nasaf Qarshi U21 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Asliddin Tursunpulatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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