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Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebek için izin bekliyor!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 3. bebek için doktorundan izin beklediğini açıkladı. Doğan geçtiğimiz Haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebek için izin bekliyor!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Galatasaraylı futbolcu Arda Turan geçtiğimiz Haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına almıştı.

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Her fırsatta 5 çocuk istediğini ifade eden Aslıhan Doğan Turan 3’üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

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Arda Turan ile Mart 2018’de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti.

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Geçtiğimiz Temmuz ayında ikinci oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, “Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum.” dedi.

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Ünlü çift, Çubuklu Vadi Konakları’ndan aldıkları villanın dekorasyonu ile meşgul. 2021’in ilk günlerinde taşınmayı planlıyorlar.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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