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Aslıhan Güner'de sektörde 'Şişmanlara baş rol yok' dedi

Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın dile getirdiği sinema ve dizi sektöründe yaşanan ötekileştirme ve ambargo iddialarını kendisi gibi oyuncu Aslıhan Güner'de doğruladı. Güner kilolu olanlara başrol verilmediğini belirtti.

Aslıhan Güner'de sektörde 'Şişmanlara baş rol yok' dedi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Güner, geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya'nın gündeme getirdiği "Kilolu oyunculara başrol verilmiyor" sözlerine destek verdi. Güner kilolu olduğu dönemde baş rol verilmediğini dile getirdi.

Aslıhan Güner'de sektörde 'Şişmanlara baş rol yok' dedi

Yıllar önce Ediz Hun'un dile getirdiği "Sinemada yaşlılara başrol vermiyorlar" siteminin ardından sektöre dair başka bir gerçeği de Aslıhan Güner dile getirdi: "Bir dönem kiloluydum, başrol teklifleri kesildi. Bu sektörde şişmanlara başrol vermiyorlar"

Aslıhan Güner'de sektörde 'Şişmanlara baş rol yok' dedi

"NE YAZIK Kİ.."

İlk olarak Hazal Kaya'nın dile getirdiği bu ambargonun olduğunu Güner'de doğruladı: "Ben de bir dönem biraz kilo almıştım. O dönem başrol teklifleri kesildi. Ne yazık ki bu sektörde şişmanlara yer verilmiyor." dedi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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