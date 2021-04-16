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  3. Aslıhan Karalar'dan 'estetik' iddialarına fotoğraflı yanıt!

Aslıhan Karalar'dan 'estetik' iddialarına fotoğraflı yanıt!

Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, sık sık aldığı estetik eleştirilerine karşı çocukluk fotoğrafını yayınlayarak yanıt verdi. Karaların fotoğrafının altına "Hiç değişmemişsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aslıhan Karalar'dan 'estetik' iddialarına fotoğraflı yanıt!

Aslıhan Karalar, dudaklarının estetik olduğunu iddia edenlere karşı sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, aldığı estetik yorumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflar ile yanıt verdi. 

21 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında Çocukluk fotoğrafını yayınlayarak , o dönemlerde de dudaklarının dolgun olduğunu gözler önüne serdi. Çocukluk fotoğrafındaki masumiyeti ile sempati toplayan oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni yapıldı.

Kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Aslıhan Karalar'ın karesine, "Hiç değişmemişsin" yorumları yapıldı.

Aslıhan Karalar'dan 'estetik' iddialarına fotoğraflı yanıt!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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