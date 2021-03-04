  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Aslışah Alkoçlar hamile mi?

Aslışah Alkoçlar hamile mi?

Kaan Demirbağ ile 5 Şubat'ta evlenen Aslışah Alkoçlar'ın, balayı için gittiği Dubai'den yaptığı paylaşımda şiş karnı gözükünce hamile olduğu iddiaları çoğaldı.

Aslışah Alkoçlar hamile mi? 114

Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde İnstagram'dan paylaşım yapmış ve dikkatleri çekmişti.