Asllan Demhasaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asllan Demhasaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asllan Demhasaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asllan Demhasaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asllan Demhasaj 31 Ekim 1997 tarihinde Schaffhausen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asllan Demhasaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Friends GmbH yapmaktadır. Asllan Demhasaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Asllan Demhasaj'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asllan Demhasaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asllan Demhasaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asllan Demhasaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asllan Demhasaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

11 Ağu 2020 yılında SC Brühl SG

Asllan Demhasaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asllan Demhasaj şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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