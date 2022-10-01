Asma Köprü Kablo İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asma Köprü Kablo İşçisi görev tanımı nedir, Asma Köprü Kablo İşçisi ne iş yapar, Asma Köprü Kablo İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asma Köprü Kablo İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asma Köprü Kablo İşçisi Tanımı;

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Asma Köprü Kablo İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Asma Köprü Kablo İşçisi Maaşları

Asma Köprü Kablo İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asma Köprü Kablo İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asma Köprü Kablo İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.01

Meslek Adı :

Asma Köprü Kablo İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asma köprüler inşasında kullanılan tel halatları yapan ve ayarlayıp yerine takan bir grup içinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asma Köprü Kablo İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bağlama noktasında çelik kovalarla mücehhez nihayetsiz bir kablo çemberini köprü bomuna bağlayan bir palangaya hareket veren makine operatörüne talimat vermek,

b) Teli karşı tarafa aşırılan diğer tellere uyacak tarzda yerleştirerek ucunu bir kurbağacıkla tespit etmek,

c) Teli kurbağacıkla germek ve istenilen gerginlik elde edilince telin ucunu orada evvelce birleştirilmiş tellerin ucuna bağlamak,

d) Teli kurbağacıktan çıkarmak ve toplu hale gelmiş tel yığınını yuvarlak ağızlı maşalarla sıkarak kablo demeti haline getirmek,

e) Aynı işlemi kabloyu teşkil edecek tel adedi tamamlanıncaya kadar tekrar etmek,

f) Kablo demetinin etrafına hidrolik sıkma tertibatını geçirmek ve çalıştırmak,

g) Tellerin meydana getirdiği demete silindirik bir şekil vermek ve kablonun uçlarını telle boğmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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