Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Asma Tavan Ustası (Metal) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Asma Tavan Ustası (Metal) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Asma Tavan Ustası (Metal) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Asma Tavan Ustası (Metal) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Asma Tavan Ustası (Metal) Maaşları

Asma Tavan Ustası (Metal) maaşı ortalama olarak aylık 8250_TL'dir. En düşük Asma Tavan Ustası (Metal) maaşı 6950_TL, En yüksek ise 9550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asma Tavan Ustası (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7214.10

Meslek Adı :

Asma Tavan Ustası (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu

: Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İnşaat Malzemesi Hazırlayıcıları Ve Kurucuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapıların iç mekanlarda ses, ısı yalıtımı estetik görünüm ve göz estetiğini bozan görüntüleri gizlemek, dengeli aydınlanma yapmak amacı ile çelik asma tavan yapan nitelikli kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asma Tavan Ustası (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mimari tasarım yapmak,

b) Çelik profilleri yerleştirmek ,

c) Alçı plakalarını yerleştirmek,

d) Üst döşemede ısı yalıtımı yapmak,

e) Yapılarda iç bölümlerde klima kanalları, pis su ve kalorifer tesisat borularına gizlemek,

f) Klima kanallarında hava akımından dolayı oluşan ses ve gürültüyü gidermek amacı ile ses yalıtımını yapmak,

g) Kat yüksekliği kotu fazla olan hacimlerde yükseklik kotunu azaltarak daha kolay ısınmasını sağlamak, h) Fiziki mekanda konfor sağlamak,

i) İyi bir şekilde aydınlanma sağlamak,

j) Dengeli aydınlanma yaparak enerji tasarrufu sağlamak,

k) Yapılan işin maliyetini hesaplamak, l) Mesleği ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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