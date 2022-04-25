Asma Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asma Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Asma Yetiştiricisi ne iş yapar, Asma Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asma Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asma Yetiştiricisi Tanımı;

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Asma Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Asma Yetiştiricisi Maaşları

Asma Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asma Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asma Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.05

Meslek Adı :

Asma Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üzüm asmalarını diken, yetiştirme ve üzümlerin toplanması gibi çeşitli işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asma Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyve bahçesi işçisi (6112.06)?de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Özel bilgiye ihtiyaç gösteren üzüm asmalarını dikme ve yetiştirmede ihtisas sahibi olmak,

c) Asmalar için kazıklar dikip, telle bağlayarak, asmaları desteklemek için gerekli olan diğer işleri yapmak,

d) Toprağı havalandırmak için belleyip, yabancı otları temizlemek,

e) Gücün dağılmasını önlemek için yeni filizleri eliyle kırmak,

f) Budama ve aşılama yapmak,

g) Hastalıklara ve haşereler karşı ilaçlama yapmak,

h) Olgunlaşan üzümleri bağ makası ile keserek toplayıp sepetlere ve kasalara istif etmek,

i) Kullandığı ilaç püskürtme makinesi ve üzüm kesme makası gibi aletlerin bakımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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