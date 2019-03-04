Asmalımescit'teki yangınla ilgili yeni gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan Elmas ve amcası Yunus Elmas emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü. Özkan Elmas cinayet suçlamasıyla, amcası Yunus Elmas da yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklandı.

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