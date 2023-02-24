Asmir Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asmir Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asmir Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asmir Suljic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Asmir Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asmir Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asmir Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asmir Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asmir Suljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asmir Suljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asmir Suljic 11 Eylül 1991 tarihinde Srebrenica şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Asmir Suljić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asmir Suljic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asmir Suljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tobol Kostanay futbol takımında oynamaktadır. Tobol Kostanay takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Asmir Suljic'nin Tobol Kostanay ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Asmir Suljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asmir Suljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Asmir Suljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asmir Suljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Sarajevo

2 Eylül 2013 yılında Újpest FC

28 Ağustos 2015 yılında Videoton FC

4 Temmuz 2018 yılında NK Olimpija

2 Eylül 2019 yılında Zaglebie Lubin

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ağustos 2020 yılında M. Petah Tikva

18 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

31 Ocak 2022 yılında FK Sarajevo

15 Şubat 2023 yılında Tobol Kostanay

Asmir Suljic kimdir

Asmir Suljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asmir Suljic şuan Tobol Kostanay takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Asmir Suljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Asmir Suljic nereli

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