Asnasörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!

Rusya'nın Krasnodar şehrinde asansöre scooterı ile binan bir vatandaş asansör hareket eder etmez hayatının en kötü dakikalarını yaşadı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News

Rusya'nın Krasnodar şehrinde yaşayan 37 yaşındak bir vatandaşın scooterı ile asansöre binmesi sonra kokru dolu anlar yaşandı. Asansör kamerasını anbean yansıyan görüntülerde vatandaşın yanındaki scooter ile binmesinden dakikalar sonra ortalık karıştı.

Asnasörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!

SCOOTER'IN SAHİBİ AĞIR YARALANDI

Scooter'ın sahibinin patlma sonrası çıkan yangında ağır yaranlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken Krasnodar polisi tarafından yapılan açıklamada, scooter sahibinin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yaşanan patlma sonrası asansör ve scooter kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asnasörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Son Haberler
Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!
Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!
Duyanlar pes diyor! 56 yaşındaki kadın, karnında öz oğlunun çocuğunu taşıyor!
Duyanlar pes diyor! 56 yaşındaki kadın, karnında öz oğlunun çocuğunu taşıyor!
Çok Okunanlar
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
TikTok'ta izlenme rekorları kırdı! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! "Adam panjurları kapatmayı unutmuş"
TikTok'ta izlenme rekorları kırdı! Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler! "Adam panjurları kapatmayı unutmuş"
Yorumlananlar