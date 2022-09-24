Asnasörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!

Rusya'nın Krasnodar şehrinde yaşayan 37 yaşındak bir vatandaşın scooterı ile asansöre binmesi sonra kokru dolu anlar yaşandı. Asansör kamerasını anbean yansıyan görüntülerde vatandaşın yanındaki scooter ile binmesinden dakikalar sonra ortalık karıştı.
SCOOTER'IN SAHİBİ AĞIR YARALANDI
Scooter'ın sahibinin patlma sonrası çıkan yangında ağır yaranlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken Krasnodar polisi tarafından yapılan açıklamada, scooter sahibinin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.
Yaşanan patlma sonrası asansör ve scooter kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.